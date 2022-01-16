"До слез": Наргиз побила покойного Градского после громкого скандала

Наргиз Закирова выступила на новогоднем шоу.

Артистка появилась в праздничной программе телеканала "Звезда" и исполнила песню Александра Градского "Как молоды мы были" в память обо всех, кого не стало в ушедшем году. Поклонники пришли в восторг от альтернативного исполнения легендарной композиции. Многим даже показалось, что Наргиз сумела побить маэстро в исполнении. В итоге комментаторы сошлись на том, что два варианта совершенно разные, но оба достойные.

"Достойно спела, по-женски, сильно. Градскому вечная память", "Я рада, что Наргиз не пыталась приблизиться к оригиналу, а просто принесла эту песню как свой букет цветов ушедшим", "Очень сложная песня. Не всем по плечу. Наргиз – настоящий мастер. Браво!", "Наргиз так сильно, красиво и по-своему исполнила эту композицию! Мне очень понравилось! Вот вообще не испортила, умничка!", "Ничуть не хуже, ничуть не лучше, просто по-своему, в своей манере исполнила. Браво, Наргиз!", "Исполнение зацепило до слез", – написали в сети.

Напомним, Александр Градский скоропостижно скончался в ноябре 2021 года. Причиной стал инфаркт головного мозга. Который стал последствие коронавируса. Поклонники и коллеги не могут смириться с утратой, в шоу "Голос" место маэстро осталось пустым.