"Пила перед зрителями и ругалась матом": вскрылась правда о концертах Наргиз после ссоры с Фадеевым

Когда известный продюсер взял эпатажную исполнительницу под свое крыло, многие решили, что Наргиз очень повезло. Максим Фадеев написал артистке целый ряд хитов и даже спел с ней дуэтом. Певица начала собирать аншлаги и дала множество успешных концертов, включая сольный в "Крокус Сити Холле".
Однако потом раскрутившаяся звезда решила, что продюсер лишь обогащается за ее счет, и поссорилась с Фадеевым. Наргиз начала работать самостоятельно, но ее выступления сильно изменились. У певицы стали возникать многочисленные конфликты с организаторами, которые стали нести большие убытки.
Директор концертного агентства "Арт-Леон" Игорь Малюков рассказал "ЭГ", что устроил для Наргиз семь концертов и понес огромные финансовые потери. Мужчина узнал, что певица ушла от знаменитого продюсера, когда предоплата уже была внесена и началась продажа билетов. Фадеев запретил артистке исполнять его песни, но люди Наргиз утверждали, что у нее есть свои собственные. Деньги вернуть не получилось, и концерты пришлось проводить.
К ужасу Малюкова, собственные песни Наргиз оказались нецензурными.
"Пила прямо перед зрителями и ругалась матом," – рассказал концертный директор правду о выступлениях Наргиз.
Некоторые зрители с возмущением выходили из зала, а один даже пожаловался в прокуратуру, после чего организатора привлекли к административной ответственности за мат. В результате в других городах люди перестали покупать билеты на концерты Наргиз, и ряд выступлений пришлось просто отменить.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сейчас живет Наргиз Закирова.
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