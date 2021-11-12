"Пила перед зрителями и ругалась матом": вскрылась правда о концертах Наргиз после ссоры с Фадеевым

Наргиз Закирова долгое время была подопечной продюсера Максима Фадеева.

Когда известный продюсер взял эпатажную исполнительницу под свое крыло, многие решили, что Наргиз очень повезло. Максим Фадеев написал артистке целый ряд хитов и даже спел с ней дуэтом. Певица начала собирать аншлаги и дала множество успешных концертов, включая сольный в "Крокус Сити Холле".

Однако потом раскрутившаяся звезда решила, что продюсер лишь обогащается за ее счет, и поссорилась с Фадеевым. Наргиз начала работать самостоятельно, но ее выступления сильно изменились. У певицы стали возникать многочисленные конфликты с организаторами, которые стали нести большие убытки.

Директор концертного агентства "Арт-Леон" Игорь Малюков рассказал "ЭГ", что устроил для Наргиз семь концертов и понес огромные финансовые потери. Мужчина узнал, что певица ушла от знаменитого продюсера, когда предоплата уже была внесена и началась продажа билетов. Фадеев запретил артистке исполнять его песни, но люди Наргиз утверждали, что у нее есть свои собственные. Деньги вернуть не получилось, и концерты пришлось проводить.

К ужасу Малюкова, собственные песни Наргиз оказались нецензурными.

"Пила прямо перед зрителями и ругалась матом," – рассказал концертный директор правду о выступлениях Наргиз.

Некоторые зрители с возмущением выходили из зала, а один даже пожаловался в прокуратуру, после чего организатора привлекли к административной ответственности за мат. В результате в других городах люди перестали покупать билеты на концерты Наргиз, и ряд выступлений пришлось просто отменить.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сейчас живет Наргиз Закирова.