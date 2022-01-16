Тарелки две: заговорившего о тотальном одиночестве после развода Лепса поймали на лжи

Известный певец Григорий Лепс переживает непростой период – недавно вокалист развелся с женой Анной. В этих отношениях знаменитость была 20 лет.
Смену семейного статуса Лепс предпочитает не комментировать. Между тем в свежей публикации в соцсетях знаменитость намекнула на тотальное одиночество. Вокалист показал пару снимков, на которых он сидит за столиком в ресторане и задумчиво разглядывает посуду на белоснежной скатерти.
"Одиночество – тоже праздник", – отметил артист.
Подписчики заподозрили Лепса во лжи. Дескать, певец лукавит, когда намекает на то, что всеми покинут. Комментаторы обратили внимание на то, что на столе лежат два комплекта приборов и стоят две тарелки. Кроме того, какой-то человек сделал снимки, пока знаменитость была погружена в свои мысли.
Верные поклонники поспешили заступиться за Григория Лепса. Артиста, по мнению фанатов, мог снять на камеру шеф-повар или официант. "Фоткал водитель. Всегда с ним, сам машину не водит", – предположил кто-то из пользователей Интернета.
Как писали "Дни.ру", на днях в Сети активно обсуждали перемены во внешности Григория Лепса. Знаменитость сильно исхудала и выглядит нездорово, считает общественность. Пользователи Сети связали похудение звезды со стрессом.