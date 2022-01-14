"Это сигнал бывшей": Дерзкой выходке полуголого Лепса нашли объяснение

Разведенный певец похвастался обнаженным телом. Что скрывает Григорий Лепс?

В конце 2021 года исполнитель хита "Рюмка водки" потерял любимую Анну Шаплыкову. По слухам, супруга бросила артиста ради молодого фаворита, несмотря на 20 лет брака. Григорий Лепс воспринял разрыв тяжело. В период развода у него пошаливало здоровье, но уже сейчас он вовсю покоряет женские сердца своей мускулистой фигурой.

Как писали "Дни.ру", в личном блоге певец показал уникальные снимки, где предстал в одних трусах и ботинках. Поклонники бросились обсуждать соблазнительную грудь мужчины и его дерзкий образ.

Многим стало невдомек, почему Григорий Лепс резко сменил имидж. А психолог Андрей Зберовский нашел объяснение этой выходке. По словам эксперта, артист нисколько не депрессует, а проказничает из других побуждений.

Психолог полагает, что певец хочет убедить других в своей привлекательности, ведь теперь он завидный холостяк, готовый к амурным делам. "Не исключаю, что это сигнал бывшей жене: мол, зря она поспешила уйти и записать супруга в возрастные мужчины", — выразился специалист.

Также Андрей Зберовский отметил, что Григорий Лепс находится в отличной физической форме, а пикантными фото намекает на поиск второй половинки. Горем музыкант, судя по всему, не раздавлен. "Он ничего не стыдится", — выразился эксперт.