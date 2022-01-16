"Второй замок": Жирующие Пугачева и Галкин скупают элитную недвижимость

Звездный супруги хотят вложить деньги с умом. Алла Пугачева и Максим Галкин рассекретили грандиозный замысел.

Кризис, пандемия и голодающие африканские дети — значительные мировые проблемы, однако заботы отдельных звезд шоу-бизнеса совершенно этого не касаются. У богатых свои причуды. В условиях неопределенности они думают, как прочно устроять на ногах, приумножить капитал и остаться в выигрыше. Например, Алла Пугачева и Максим Галкин захотели потратить деньги на недвижимость.

На съемках шоу "Сегодня вечером" стало известно, что звездная чета планирует увеличить территорию своего роскошного замка в деревне Грязи, и уже включилась в процесс. Избранник Примадонны публично сообщил об этом. "Вы собрались второй замок себе покупать в 2022 году?" — спросила у комика астролог Эвелина Соболева.

Максим Галкин признался, что пока у него и Аллы Пугачевой в планах только земля. Выходит, парочка настолько жирует, что элитная недвижимость за баснословную сумму ей по карману.

"У вас расширение зоны недвижимости абсолютно точно. Как говорят, когда дом расперло. Можете еще на детей распереть. Более того, все настолько удачно, что вам еще и приплатят", — выразилась эксперт по звездам.

Если верить этому прогнозу, Алла Пугачева и Максим Галкин наконец-то нашли золотую жилу и задумали успешное дело. Однако с данной позицией не согласилась таролог Елена Таури. Карты показали ей, что покупка земли для супругов крайне нежелательна.