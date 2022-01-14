Раскрыта причина смерти близкого мужчины Пугачевой

Талгат Тухтамышев был ближайшим другом Аллы Пугачевой. Со знаменитой певицей артист снимался в музыкальном фильме "Женщина, которая поет".
Гитарист ВИА "Ритм" и "Рецитал" в свое время побывал на ее бракосочетании с Филиппом Киркоровым. Тогда, в 1994 году, артисту досталась почетная роль свидетеля со стороны невесты. Со стороны жениха шафером был фотограф Роман Родин.
Музыкант умер в возрасте 69 лет. Известно, что церемония прощания и похороны музыканта состоятся 15 января. Директор солиста группы "Рецитал" Александра Левшина Али Левшин назвал причину смерти знаменитости. По его словам, Талгат Тухтамышев болел раком. Также Али Левшин отметил, что в семье у музыканта царила гармония, поэтому он ушел из жизни в заботе.
Напомним, для Аллы Пугачевой брак с Филиппом Киркоровым стал четвертым. До этого она была замужем за цирковым артистом Миколосом Орбакасом. Вторым супругом Примадонны стал режиссер Александр Стефанович. Первый мужем артистки был продюсер Евгений Болдин.
В настоящее время певица замужем за юмористом Максимом Галкиным. Пара воспитывает двойняшек – восьмилетних Лизу и Гарри. В конце 2021 года супруги отметили десятилетие семейной жизни.