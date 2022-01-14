Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Пятница
14 января
Лента новостей
22:04
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
21:43
Раскрыта причина смерти близкого мужчины Пугачевой
21:12
Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
21:01
Лазарев озадачил россиян сыпью между ног после воссоединения с другом
21:00
Аналитик Оленченко назвал элементом агрессии появление военных баз стран Запада на Украине
20:54
Политолог Абзалов: Запад поспособствовал интеграции России и Белоруссии
20:17
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
19:56
"Еще не оправилась": странному поведению Бузовой нашли трагическое объяснение
19:54
Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным
19:38
Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов
19:36
"Это сигнал бывшей": Дерзкой выходке полуголого Лепса нашли объяснение
19:33
Экономист назвал истинную причину падения рубля к евро
19:09
Проститутка: Лорак смешали с грязью за протаптывание дорожки для Киркорова и Моргенштерна
19:06
Вдова усопшего в 46 лет Зеленского: Все произошло на моих глазах
19:03
"Я ее обожал": Садальский убит кончиной дорогой женщины
18:24
В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников
18:23
"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной
18:03
У жены звезды "Секса в большом городе" случился срыв на фоне грязного скандала
18:00
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?
17:45
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
17:43
СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком
17:38
"Хочу всем показать!": 41-летняя Семенович подцепила шикарного мужика
17:22
Уничтоженная мать отреклась от звезды турецких теленовелл Озджана Дениза
17:09
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
17:08
Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству
16:43
Ирина Круг воссоединилась с мужем: Теперь вместе
16:37
Актера детского театра и сериала "Дылды" задержали с наркотиками
16:35
Заперли в комнате и заставили рыдать: Заворотнюк прервала молчание
16:09
Избавившаяся от ребенка дочь Турецкого врезала Бледанс после травли: Клевета чистой воды
16:04
Вымоленные двойняшки, приемный сын и сыроедение: что известно о жизни звезды "Ищейки" Миллера
15:47
Пропадает по восемь часов: Родившая Миронова решила сбежать от мужа
15:41
Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе
15:39
Округлившуюся Тодоренко поздравляют с беременностью
15:33
Расплывшаяся Королева забила тревогу: Сбрасываю лишние килограммы!
15:12
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
14:52
Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова
14:51
Зеленский не справился со своей главной задачей – украинский политолог Бортник
14:49
"Почему?": Голливудской звезде Канье Уэсту грозит тюремный срок
14:48
"Вывели": взбешенная звезда "Склифосовского" сообщила о беспардонном поведении продюсеров
14:44
Брюзжащая желчью Собчак взорвалась: Отвратительная помойка
14:33
Смертельный номер: Тимати посадил двухлетнего сын за руль и чуть не попал под фуру
14:26
"Лисичку жалко": Изменившуюся Кожевникову жестко приложили
14:15
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
14:10
Отказ Кабо, нищая общага, слухи о связи с Боярским и его побеги: что навсегда изменило судьбу Самохиной
14:04
"Закодировано у русских в генах": СМИ США подняли истерику после слов Путина
14:00
Бешеные деньги: Бородина проговорилась о тратах на коммунальные услуги
13:56
"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях
13:31
На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок
13:31
"Голодание и болезнь": ужасающие подробности о состоянии исхудавшего Лепса
13:29
"Не может": Волочкова пожаловалась на мужские возможности нового любовника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью
В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения
Что будет дальше? Эксперт Суслов спрогнозировал развитие отношений России и НАТО
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Раскрыта причина смерти близкого мужчины Пугачевой

Раскрыта причина смерти близкого мужчины Пугачевой

Появилась информация о причине кончины музыканта, который был свидетелем на свадьбе Аллы Пугачевой.
прочитано 91 раз

Талгат Тухтамышев был ближайшим другом Аллы Пугачевой. Со знаменитой певицей артист снимался в музыкальном фильме "Женщина, которая поет".

ПО ТЕМЕ

"Пока жива, буду помнить тебя": Пугачева трогательно обратилась к покойнику

Пугачева появилась на публике после известия о трагической потере

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Гитарист ВИА "Ритм" и "Рецитал" в свое время побывал на ее бракосочетании с Филиппом Киркоровым. Тогда, в 1994 году, артисту досталась почетная роль свидетеля со стороны невесты. Со стороны жениха шафером был фотограф Роман Родин.

Музыкант умер в возрасте 69 лет. Известно, что церемония прощания и похороны музыканта состоятся 15 января. Директор солиста группы "Рецитал" Александра Левшина Али Левшин назвал причину смерти знаменитости. По его словам, Талгат Тухтамышев болел раком. Также Али Левшин отметил, что в семье у музыканта царила гармония, поэтому он ушел из жизни в заботе.


Напомним, для Аллы Пугачевой брак с Филиппом Киркоровым стал четвертым. До этого она была замужем за цирковым артистом Миколосом Орбакасом. Вторым супругом Примадонны стал режиссер Александр Стефанович. Первый мужем артистки был продюсер Евгений Болдин.

В настоящее время певица замужем за юмористом Максимом Галкиным. Пара воспитывает двойняшек – восьмилетних Лизу и Гарри. В конце 2021 года супруги отметили десятилетие семейной жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 21:43 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине

Журналистка не стала скрывать чувства

Шоу-бизнес

Лазарев озадачил россиян сыпью между ног после воссоединения с другом

Приятели отдыхают в теплых краях
Шоу-бизнес

"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях

Семью солиста накрыла беда
Шоу-бизнес

Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз

Актрису разоблачили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Спорт

"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Регионы

Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+