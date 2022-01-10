Сексуальный подтекст: чем поцеловавшая дочь в губы Гагарина насолила малышке

Полина Гагарина удивила поклонников кадрами с дочкой. Психолог Наталья Суздальцева рассказала, все ли певица делает правильно.

Полина Гагарина выложила в "сторис" в своем аккаунте в "Инстаграме" видео, которое многих шокировало. На кадрах видно, что участница "Евровидения" поцеловала свою маленькую дочку Мию в губы. К такому проявлению чувств к детям привыкли не все.

"В нашем мире принято целовать детей в щечку, в лоб, но не в губы. Любой поцелуй, даже не в губы, должен быть "согласован" с ребенком, ведь это вторжение в его личные границы. И ребенок может позволить одному родственнику себя поцеловать в губы, а другому – даже близко подойти не даст к себе", – начала объяснение Наталья Суздальцева.

Кто-то считает, что на малышей в будущем плохо отразятся такие поцелуи. Некоторые даже считают, что таким образом мамы могут насолить своему чаду, так как он позже столкнется с проблемами в личных отношениях.

"Когда мама целует своего ребенка в губы, она в первую очередь, показывает, что так можно проявлять любовь. Но обычно в губы целуются взрослые люди, которые испытывают друг к другу чувства с сексуальным подтекстом. Если девочка нормально относится к поцелуям мамы в губы – это не нарушает ее личное пространство. Если ей некомфортно – то это вторжение в ее личные границы. Но дадим маме решать, что допустимо, а что нет", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" психолог.

Эксперт подробно рассказал о последствиях. Оказывается, есть несколько вариантов развития событий.

"Девочка подрастет и в какой-то момент скажет "нет" таким поцелуям, потому что ей будет некомфортно выстраивать сексуальные отношения с мамой. И тут мама должна принять выбор дочери. Если "нет" не скажет, то у девочки возникнет путаница: во взрослом возрасте относиться к своему сексуальному партнеру как к родителю? Как бы то ни было, это может повлечь конфликты между мамой и дочкой и даже спровоцировать сначала смущение перед мамой, а потом и ненависть к ней", – подытожила Наталья.