У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница

В своем микроблоге в "ЖЖ" обозревательница отметила, что инцидент бурно обсуждается в "Инстаграм". Она напомнила, что масла в огонь подлила Эвелина Бледанс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна.
Наследница музыканта, на УЗИ узнала неутешительный диагноз плода и отказалась рожать. Женщина трезво оценила свои силы и поняла, что не потянет воспитание такого ребенка. Дочь Михаила Турецкого объяснила, что у нее есть еще двое детей и работа. Кроме того, она боялась за то, как будет жить ее ребенок, если она уйдет из жизни.
Лена Миро констатировала, что Эвелина Бледанс Наталью осудила. Блогер же считает, что женщина поступила мудро, признавшись себе, что у нее не хватит сил и возможностей на воспитание особенного малыша.
Обозревательница заявила, что это ее решение, ее тело и жизнь, и она имела право сделать аборт. Лена Миро призналась, что тоже задумалась бы, если бы у ее плода выявили подобный диагноз.
Напомним, Эвелина
Бледанс воспитывает сына Семена, у которого диагностирован синдром Дауна. Она
является главным пропагандистом в России по развитию и адаптации в обществе
детей с особенностями развития.