Скрытная Кабаева рассекретила имя официального мужа

Саша Кабаева меньше года назад развелась с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым, которого в 2019 году посадили в тюрьму за мошенничество. Сегодня Кабаева снова жена. В своем "Инстаграм" звезда соцсетей рассказала, что 10 декабря в ее жизни произошло важное событие. Кабаева вышла замуж за 23-летнего возлюбленного – Егора Зайцева.
Месяц назад звезда "Инстаграма" публиковала многозначительное фото, которое наводило поклонников на мысли о замужестве. Тогда она еще не говорила открыто о личном.
Сегодня факт подтвердился. Кабаева показала на своей странице снимок, на котором предстала в свадебном платье. Рядом с ней стоял ее второй законный супруг.
"Муж и жена", – написала блогер.
Пара выглядела счастливой. Кабаева и ее муж лучезарно улыбались в кадр. Поклонники принялись поздравлять молодых и желать им долгой счастливой совместной жизни.
Напомним, модель и блогер Саша Кабаева прошла через множество испытаний в личной жизни, о чем делилась с подписчиками. Сейчас она растит сына от предыдущих отношений. Своего бывшего возлюбленного она ждала из тюрьмы. Однако когда Александр Липовой вышел на свободу, он не оправдал надежд Саши Кабаевой.
Подписчики следили за всеми новостями из насыщенной жизни Саши Кабаевой. Теперь все надеятся, что она наконец-то нашла свое счастье.