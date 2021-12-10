Опубликованы фото с тайной свадьбы скрытной Кабаевой

Не успела модель и блогер Саша Кабаева развестись с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым, как снова вышла замуж.
Недавно Кабаева публиковала в своем "Инстаграм" романтические снимки, которые навели ее подписчиков на мысли о скором замужестве. Наконец слухи подтвердились, и Саша Кабаева теперь официально второй раз замужем. Ее новым супругом стал 23-летний хоккеист Егор Зайцев. Он младше Кабаевой на пять лет.
В своем "Инстаграм" Саша Кабаева показала первые свадебные фотографии. Съемка прошла в Барвихе Luxury Village. На Кабаевой было обтягивающее белое платье в пол, а на голове красовалась фата. Муж Кабаевой был в черном костюме и белой рубашке. Молодожены выглядели невероятно счастливыми.
Подписчики осыпали молодых поздравлениями и комплиментами. Они пожелали паре долгих лет счастливой жизни.
Напомним, у Саши Кабаевой есть сын от предыдущих отношений. Модель рассказала, что мальчик отлично ладит с отчимом. Бывший муж блогера Александр Липовой в 2019 году был арестован за мошенничество и отсидел срок за решеткой. Когда он вышел на свободу, модель поняла, что они не созданы друг для друга.