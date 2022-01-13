Валерия раскрыла истинное отношение к невестке после оглушительного провала

Валерия обратилась к жене своего сына Арсения.

У 23-летнего наследника певицы и его жены Лианы в 2020 году родилась дочь Селин, которую обожают все члены звездной семьи. Счастливая бабушка решила обратиться к матери любимой внучки и раскрыть истинное к ней отношение в честь ее дня рождения.

"Дорогая наша Лианочка! Поздравляем тебя с Днём рождения! Спасибо тебе за твоё доброе сердце, за женскую мудрость и любовь. Ты даришь счастье моему сыну, а вместе с ним и всем нам. И еще, я бесконечно благодарю тебя за нашу обожаемую Селинку. Будь, девочка, счастлива! Мы всегда рядом", – написала Валерия.

Очевидно, что отношения у артистки с невесткой прекрасные. С предыдущей девушкой Арсения Анной Шеридан у Валерии отношения не сложились конфликт даже закончился тем, что наследник со скандалом ушел из дома родителей. Однако вскоре пара рассталась, и Арсений вернулся в семью. Его новую возлюбленную Лиану родители приняли как родную, через некоторое время молодые сыграли свадьбу и у них появилась дочь.

Ранее Валерия рассказывала о своем оглушительном провале. Речь пошла о блогерстве, которым в какой-то момент жизни решила заняться артистка. Однако у нее плохо получалось и она быстро поняла, что подобного рода публичность – не ее.