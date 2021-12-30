"Крабиком": Полуголая Валерия раскорячилась перед народом

Валерия рассказала о тренировках.

Артистка поделилась интересным видео, в котором делает разные физические упражнения. Для занятий спортом Валерия выбрала открытую спортивную одежду. "В любой непонятной ситуации качай ягодичные мышцы", —услышала я как-то от одного из тренеров. Так и живем... Крабиком, крабиком", – написала певица.

Видео, в котором раскорячившаяся Валерия занимается фитнесом, вызвало ажиотаж. "Умница красавица!", "Как крабик ходите", "Шикарная, так тоже хочу, но лень", "Валерия – прелестный мотиватор!", "Люблю вас смотреть", "Не многовато у вас непонятных ситуаций", "Как заставить себя не жрать, а заняться спортом? Валерия вы прекрасны, такая труженица", "Я вас обожаю! Вы мой идеал для подражания и это круто! Вы умеете мотивировать", – написали комментаторы.

Ранее невестка Валерии вспомнила, как ее забрали в больницу прямо с семейного праздника. Девушка была на позднем сроке беременности, но до родов было еще несколько дней. Однако долгожданная внучка Валерии Селин решила появиться на свет чуть раньше обещанного. У невестки певицы начались схватки, ее прямо в разгар торжества забрали в роддом, где и появилась на свет наследница.