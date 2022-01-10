Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано

Артистка поделилась с поклонниками откровенным признанием в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Звезда отметила, что есть сферы, где она не смогла достичь успеха.
Исполнительница рассказала, что потерпела провал в области блогерства. Певица Валерия заявила, что из нее получается никудышный блогер. Так, во время очередного похода в спортзал, знаменитость постаралась сфотографировать себя, чтобы показать подписчикам свои тренировки.
Однако результатом вокалистка осталась недовольна. По словам певицы Валерии, на снимке ее выражение лица получилось комичным. А все потому, что блогерство ей не дано.
Отметим, что 53-летняя жена продюсера Иосифа Пригожина находится в прекрасной физической форме. Ее точеной фигуре могут позавидовать многие молодые женщины. Звезда тщательно следит за питанием и занимается спортом.
Напомним, недавно певица Валерия похвасталась идеальной растяжкой. Россияне осыпали артистку комплиментами. "Браво!", "Вы трудяга", – восхитились поклонники звезды. По их словам, знаменитость выглядит, как 16-летняя девушка.