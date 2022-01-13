Плетнева рассказала об отношениях с Пресняковым: Хотела родить от него

Звезда группы "Винтаж" и исполнительница хита "Плохая девочка" Анна Плетнева дала откровенное интервью, в котором призналась, что ее карьера началась с романтических чувств к российскому исполнителю Владимиру Преснякову-младшему. Стать певицей Анна мечтала с десятилетнего возраста, но всерьез задумалась об этом после встречи с кумиром. Об этом певица рассказала в беседе с Аленой Жигаловой в ее ютуб-шоу.
Ни одной ночи Анна Плетнева не проводила без мыслей о том, как однажды она взойдет на сцену вместе со своим кумиром детства Владимиром Пресняковым. Она по-настоящему влюбилась в певца.
"Я решила, что стану певицей, потому что хочу когда-нибудь с ним стоять на одной сцене", – рассказала Анна Плетнева.
В конце концов Анна Плетнева так размечталась о своем прекрасном принце на белом коне, что решила родить от Преснякова пятерых детей. В ее комнате висел плакат, на котором был изображен артист, и она постоянно визуализировала свои мечты.
Артистка уверена, что именно эти мечты помогли ей стать артисткой. Она стала популярной звездой и однажды действительно встретилась с Пресняковым. О первой очной встрече Плетнева помнит до сих пор.
В одной из командировок она столкнулась с артистом и остолбенела. Через несколько дней коллеги уже свободно общались, а потом Анна легко пригласила его на свой концерт. Он согласился.