Муж солистки группы "Винтаж" Плетневой попал в ДТП: Разбился на мотоцикле

Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой попал в страшное ДТП. Стали известны детали трагедии.

Накануне в семье звезды случилось ужасающее событие. Ее супруг, Кирилл Сыров, попал в аварию на дороге. Некоторые СМИ указали, что бизнесмен "разбился на мотоцикле". Пока детали состояния супруга знаменитости не уточняются. Известно лишь то, что сейчас он находится в реанимации.

Журналисты Super выяснили, что в момент трагедии Анна Плетнева находилась на концерте. О происшествии ей сообщили лишь после. Тогда она поехала в клинику, чтобы увидеть мужа. По ее словам, возлюбленный сейчас находится под наблюдением врачей. Они контролируют его состояние. Певица подтвердила информацию о том, что муж сейчас лежит в реанимации.

Напомним, Кирилл Сыров является совладельцем крупнейшей фармакологической компании России, "Валента". До встречи с солисткой группы "Винтаж" его имя практически не появлялось на страницах светской хроники, бизнесмен не делился личным. Будущие супруги встретились в столичном клубе. Анна сперва обманула его и дала чужой номер телефона. Позднее они встретились сперва через три года, а затем еще через некоторое время. Лишь после четвертой встречи у них начался роман.

Поклонники невероятно ценят пару. Возлюбленные относятся друг к другу крайне трепетно. В 2005 году они поженились. Позднее в семье родилась дочь Мария и сын Кирилл. Поклонники молятся за здоровье Кирилла Сырова.

