"Пороки развития": Беременная дочь Турецкого трясется от ужаса после УЗИ

Старшая наследница Михаила Турецкого попала в беду. Наталья не находит себе места в ожидании малыша.

В 2018 году первая дочь Михаила Турецкого вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Гилевича через восемь лет с начала любовных отношений. Счастью не было предела. В то время Наталья уже воспитывала двоих детей, и супруги захотели третьего ребенка.

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Но легко воплотить идею в жизнь не получилось. Старшая наследница музыканта перенесла неудачную попытку ЭКО, а затем операцию. Только после этого женщина смогла забеременеть и обрести надежду на лучшее.

Казалось, все идет своим чередом, но результат УЗИ заставил Наталью условно трястись от ужаса. Медик обнаружил у ребенка нежелательный отек. Дело в том, что красавица-дочь Михаила Турецкого три недели мучилась от простуды, и это печальным образом отразилось на здоровье плода.

"Может, это то самое, чего боятся все беременные, те самые отклонения… Все покажет тест на пороки развития. Страшно..." — цитирует напуганную женщину Пятый канал.

Впереди у Натальи целое испытание. Исследование, которое расставит все по своим местам, назначено на 2 января. Наследнице Михаила Турецкого предстоит провести Новый год в неведении, беспокоясь за будущего малыша. Не исключено, что отек скоро пропадет, и женщина снова обретет покой. Чтобы благоприятным образом повлиять на ситуацию, медики посоветовали ей пить морс из клюквы и брусники.