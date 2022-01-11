"Синдром Дауна": беременная дочь Турецкого хочет избавиться от "солнечного" ребенка

Дочь Михаила Турецкого на протяжении долгого времени мечтала стать мамой, однако забеременеть у женщины не получалось. Наталья несколько раз делала процедуру ЭКО, в ноябре 2021 году удача ей улыбнулась, она узнала, что наконец-то в положении.
К сожалению, радость была недолгой. Вскоре врачи ошарашили страшным известием – у женщины может родиться ребенок с синдромом Дауна. Сперва подозрения появились после УЗИ, поскольку медики заметили некоторые дефекты в зоне затылка. Тогда наследницу Турецкого отправили на дополнительные обследования. Ей сделали биопсию и неинвазивный пренатальный тест.
В итоге результаты исследования подтвердились. Недавно врачи сообщили Наталье, что есть большая вероятность рождения "солнечного" ребенка. "Синдром Дауна. Инвазивный метод не врет", – ошарашила поклонников дочь известного певца.
Также женщина сообщила, что приняла страшное решение прервать беременность. Она боится брать на себя ответственность, ведь, как известно, детям с синдромом Дауна нужен особый уход. Наталья заявила, что не простила бы себе, если ребенок по итогу умер бы в первые годы жизни. Поэтому считает, что в ее случае это спасение, а не убийство. Также женщина попросила подписчиков отнестись с пониманием к ситуации, в которую она попала.