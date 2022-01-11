"Разорвать щипцами и выбросить в мусор": Бледанс набросилась на дочь Турецкого после трагедии

Дочь Михаила Турецкого Наталья забеременела осенью прошлого года методом ЭКО, но вынашивание ребенка пошло не по плану. К несчастью, 20 декабря у плода диагностировали синдром Дауна, из-за чего женщина решилась на аборт. Многие поддержали ее в нелегкий период жизни. Но Эвелину Бледанс, которая воспитывает сына с таким же диагнозом, этот факт взбесил.
Ведущая не понимает, зачем дочь Турецкого призывает делать аборты, если у ребенка есть отклонения. Кто-то заявил, что Наталья герой и молодец, но ведущая уверена – это не так. Бледанс не понимает, как можно три года пытаться забеременеть, и когда это чудо случилось, так просто отказаться. По словам Бледанс, Наталья поспешила "разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро" свое чадо.
"Она пытается убедить, что дети с особенностями – мусор", – заявила разгневанная 52-летняя Бледанс.
Наталья в свою очередь считает, что избавиться от больного ребенка является жизненной необходимостью. По ее мнению, это настоящее спасение и лучший выбор в сложившейся ситуации.
Напомним, Эвелина Бледанс воспитывает сына Семена, у которого диагностирован синдром Дауна. Она является главным пропагандистом в России по развитию и адаптации в обществе детей с особенностями развития.