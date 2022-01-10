Правда раскрыта: Галкин показал реальную фигуру Пугачевой

Юморист любит делиться с поклонниками новостями из семейной жизни. На сей раз Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге ролик с детьми и знаменитой супругой из спортзала.
Ведущий похвастался тем, что их с Примадонной восьмилетний сын Гарри освоил новое умение. Так, в видео мальчик играет на губной гармошке. В это время его сестра Лиза отплясывает вприсядку.
Однако не только это завладело вниманием поклонников звездной пары. Фолловеры активно принялись осуждать фигуру Аллы Пугачевой. В какой-то момент она появилась в кадре спиной. Не секрет, что злопыхатели говорили о том, что, певица использует фотошоп и фильтры, чтобы казаться стройнее.
Но это оказалось неправдой. 72-летняя Алла Пугачева действительно держит себя в отличной физической форме. "Красавица наша!", "Прекрасная фигура!", – восхитились подписчики.
Напомним, ранее россияне встревожились из-за того, что Алла Пугачева нарушила давнюю традицию. Обычно на Рождество она устраивала у себя дома дружеские посиделки. На сей раз же делать этого по неизвестным причинам не стала. В Сети появились фото, на которых Максим Галкин позирует в компании приятелей без супруги.