"Показательно": по подарившему Гузеевой дорогой подарок Аврааму Руссо жестко прошлись

Недавно вышел новый выпуск программы "Давай поженимся" на "Первом канале". Казалось, поклонников уже ничем не удивить. За столько лет чего только на шоу не происходило! Но переплюнуть всех получилось у Авраама Руссо.
Музыкант на глазах у изумленной публики вручил телеведущей дорогущие часы. Их стоимость оценивают в два миллиона рублей. Смысл такого подарка, да еще и перед всеми, поняли не все. В Сети пользователи уже разделились на два противоборствующих лагеря. Кто-то встал на сторону артистов, а некоторые пишут ужасные комментарии в их адрес.
"Авраам очень уважает Ларису Гузееву. Именно по качеству такого подарка можно судить о его отношении к теледиве. Звезды любят хайпануть. Я убеждена, Авраам сделал это показательно, чтобы его начали обсуждать и создать вокруг себя волну хайпа", – прошлась по музыканту Оля Кисо.
Блогер уверен, что если бы свой подарок красотка получила за кулисами, то вокруг их пары не было бы такого ажиотажа. Возможно, звезды уже пожалели о своем поступке, хотя комментариев они не давали.
"Когда люди хотят просто подарить, они это не выкалывают в социальные сети. Решил удивить аудиторию и покупаться в лучах славы", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.