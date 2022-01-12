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Шоу-бизнес
"Показательно": по подарившему Гузеевой дорогой подарок Аврааму Руссо жестко прошлись

"Показательно": по подарившему Гузеевой дорогой подарок Аврааму Руссо жестко прошлись

Блогер Оля Кисо честно высказалась по поводу часов, которые Авраам Руссо подарил Ларисе Гузеевой.
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Недавно вышел новый выпуск программы "Давай поженимся" на "Первом канале". Казалось, поклонников уже ничем не удивить. За столько лет чего только на шоу не происходило! Но переплюнуть всех получилось у Авраама Руссо.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Музыкант на глазах у изумленной публики вручил телеведущей дорогущие часы. Их стоимость оценивают в два миллиона рублей. Смысл такого подарка, да еще и перед всеми, поняли не все. В Сети пользователи уже разделились на два противоборствующих лагеря. Кто-то встал на сторону артистов, а некоторые пишут ужасные комментарии в их адрес.

"Авраам очень уважает Ларису Гузееву. Именно по качеству такого подарка можно судить о его отношении к теледиве. Звезды любят хайпануть. Я убеждена, Авраам сделал это показательно, чтобы его начали обсуждать и создать вокруг себя волну хайпа", – прошлась по музыканту Оля Кисо.

Блогер уверен, что если бы свой подарок красотка получила за кулисами, то вокруг их пары не было бы такого ажиотажа. Возможно, звезды уже пожалели о своем поступке, хотя комментариев они не давали.

"Когда люди хотят просто подарить, они это не выкалывают в социальные сети. Решил удивить аудиторию и покупаться в лучах славы", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 06:14 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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