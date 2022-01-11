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Шоу-бизнес
Учеба в Оксфорде, пышные формы и роскошная жизнь: какой выросла любимая внучка Кобзона

Учеба в Оксфорде, пышные формы и роскошная жизнь: какой выросла любимая внучка Кобзона

Мишель Рапопорт давно привлекла внимание общественности к своей персоне
прочитано 1360 раз

Легендарный артист Иосиф Кобзон успел стать дедом целых семь раз. Очевидно, эстрадный певец души не чаял во всех своих внуках, однако к одной наследнице все же относился с особенной теплотой. В свое время мэтр признавался, что главное место в его сердце занимает Мишель – внучка, которую ему подарила дочь Наталья и зять, австралийский бизнесмен Юрий Рапопорт. Кроме того, эта наследница артиста уже не раз привлекала к себе внимание общественности.

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Мишель Рапопорт появилась на свет в 2000 году. Давно известно, что Иосиф Давыдович и Нинель Михайловна всегда питали к девочке нежные чувства. Возможно, это связано с тем, что наследница легендарного исполнителя росла ярким и артистичным ребенком. А, может, бабушка и дедушка души не чаяли во внучке из-за того, что именно она разделила любовь Иосифа Давыдовича к пению и мечтала пойти по его стопам.

Несмотря на то, что талант и вокальные данные Мишель в свое время расхвалил знаменитый дедушка, а в 17 лет она даже вышла на сцену Кремлевского дворца и исполнила песню "Старый клен" вместе с ним, звезды из девушки пока не вышло. Несколько лет назад наследница Кобзона решила пойти по стопам отца и поступила в Оксфорд на юридический.

К слову, из всех внуков Мишель выделял не только Иосиф Давыдович, но и общественность. И это неудивительно, ведь помимо таланта девушке досталась еще и яркая внешность. В соцсетях наследница мэтра не скрывает свои природные данные: привлекательные черты лица, шикарную фигуру и объемные кудри.

Сейчас внучке народного артиста 21 год. Как известно, Мишель живет в Великобритании вместе с мамой, папой, братом и двумя сестрами. Семья часто путешествует и, судя по всему, много времени проводит вместе. В своем "Инстаграм" любимая внучка Кобзона не раз делилась снимками из разных уголков мира и демонстрировала свой шикарный образ жизни.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 16:35 Источник: ТВЦ.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона

комментарии

Ответить:

666
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Жидовская жжж00опппааа!Говорят,что красивые девочки кааккааюют бабочками,но эта жидовская жж00пппаа тупо ссррёёёттт!
Гость935270
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Да пошла она на хрен!
ГостьВиола
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У неё духовка больше,чем у Кардашьян.
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