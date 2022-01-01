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Шоу-бизнес
Восставшие мертвецы, слой пыли и запах нафталина: новогодняя ночь оказалась "с душком"

Восставшие мертвецы, слой пыли и запах нафталина: новогодняя ночь оказалась "с душком"

Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
26 декабря 1991 года закончилась советская глава в истории нашей страны. И Первый канал решил подвести музыкальные итоги следующего тридцатилетия, когда на смену СССР пришла Россия, а целомудренную эстраду сменил разгульный шоу-бизнес. Правда, очевидно, ни хороших новых песен, ни талантливых молодых артистов у нас за это время не появилось. Судя по тому, что было в эфире, будущего у нас нет, только прошлое.
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На Первом канале где-то нашли давно забытых Богдана Титомира, Еву Польну, "Технологию" и Линду. Нарядили в парик образца 1992 года Софию Ротару. И пошла плясать деревня. "Хуторянка", в смысле.

Фото: Максим Ли/Пресс-служба

Там хотели реанимировать и распавшийся в 2000-м году кабаре-дуэт "Академия", да Александра Цекало, видимо, не смогли уговорить подергаться под фонограмму перед камерой с бывшей женой. Поэтому с Лолитой снимался актер и танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш, знакомый по клипу Little Big. При росте в 162 сантиметра он весит 112 килограмма, фактурой очень похож на Цекало. А для полноты сходства был в маске экс-благоверного Лолиты. Тот, кстати, вполне может подать в суд за использование образа в эфире.

Фото: Максим Ли/Пресс-служба

Пели все кумиры 90-х – Вадим Казаченко, Витас, Дмитрий Маликов. Правда, из-за особенностей грима, света и съемки с фильтрами артисты среднего и предпенсионного возраста выглядели на экране куда моложе, чем во времена своей юности, когда были на пике карьеры и формы. Для полноты не хватало разве что исхудавшей к старости Аллы Пугачевой, но ее давно уже никакими коврижками не зазвать на эти "огоньки". Поэтому ее хит "Позови меня с собой" пела старшая дочка – Кристина Орбакайте. Не пропадать же хорошей песне!

Видимо, этой же логикой руководствовался режиссер, когда под видом хита 1995 года Григорий Лепс спел песню 2002-го "Рюмка водки". Ну да с пьяных глаз кто это поймет из зрителей!

Но особенно празднично звучал шлягер "Батяня-комбат" от наряженного к новому году в карнавальную энкавэдэшную гимнастерку Николая Расторгуева. Так и хотелось выпить шампанского, закусить мандарином и затянуть с солистом группы "Любэ" всей компанией за столом: "Летят самолеты, и танки горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбат!.."

Фото: Максим Ли/Пресс-служба

А во втором часу ночи, когда народ у экранов уже дошел до кондиции и полировал шампанское водкой, разверзлись гробы и полезли петь да плясать Людмила Гурченко, Юлия Началова, Иосиф Кобзон, Александр Градский. Между их номерами вставляли песни из серии "ретро в квадрате" – нарезку из "огоньков" прошлых лет. Например, в первую ночь 2022-го показывали, как в 2000-м ВИА "Песняры" перепевали "Вологду" 1978 года или как Валерий Леонтьев в 2016-м исполнял "Зеленый свет" 1984-го.

Когда все это лилось с экрана несколько часов, вспомнился мудрый Воланд из романа "Мастер и Маргарита", который говорил: "Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"

Судя по комментариям, которые зрители оставляют под видео "Новогодней ночи" на официальном видеоканала Первого, народ в шоке. "Это уже когда показывать больше нечего и уже все давно проплачено и куплено", "Кошмар, ужас, каждый год одно и тоже, бред, Вперед-назад, браво, страна", "В следующем году соберите песни до нашей эры еще спетые", "Те же рожи, только уже потасканные, те же песни, которые они уже измусолили, пошлые шутки и ужимки. Мне за 70, и я это вижу уже лет лет 40. Осточертело. Думала, ну хоть кто-то должен же быть новенький, ну хоть одно новое лицо и новая песня", "А что, у нас в стране не осталось никого, кроме старперов, которым за 50?".

Но Первый канал хотя бы пытается креативить, придумывает более или менее удачные формы "огонька". А вот на "России" с идеями совсем крах. Там совершенно невозможно понять, когда был записан тот или иной номер – сейчас год, два или пять назад. Все снимается в одних декорациях, с одними ведущими и неименным составом участников из года в год. Видимо, перед новогодними праздниками со склада достаются декорации, с них смахивается пыль, стряхивается нафталин с костюмов Николая Баскова и Натальи Медведевой и, как говорится, "мотор пошел!" Меняется только вода под видом шампанского в стаканах массовки, степень белизны зубов да количество ботокса с филлерами в потрепанных временем и образом жизни лицах звезд.

Говорят, как и с кем встретишь Новый год, так его и проведешь. После этих "огоньков" думаешь: "Не дай Бог сбудется!"

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Фото: Максим Ли/Пресс-служба
1 января 2022, 14:54 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость927540
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Что могут показать сатанисты в ногоднюю ночь ? Первым после боя курантов они вытащили Лепса,который постоянно показывал "козу" говоря чтобы нормальные люди ушли от поганой передачи и вообще с этого дурного канала и оставили его руководству и спонсорам для кого эта коза..
Гость935183
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Жуть, а не новогодний огонёк!
Гость936461
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Мне больше понравтлось,как где то писали про их зубы-цвета унитаза!!!!😬😬😬
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