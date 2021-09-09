"Это же для сумасшедших!": Валерия решилась на многомиллионную покупку

В период самоизоляции звездные супруги всерьез задумались о том, чтобы перебраться жить загород. Иосиф Пригожин мечтал о чистом воздухе, просторе и комфорте, а певица Валерия задумалась о том, чтобы заняться садоводством.
Не откладывая дела в дальний ящик, пара принялась искать свой идеальный дом, однако найти его оказалось не так-то просто. В поисках просторного и статусного особняка по адекватной цене продюсер с певицей объездили все Подмосковье.
Супруги были неприятно удивлены расценками местных риэлторов. Если элитную квартиру в Дубае пара приобрела за 60 миллионов рублей, а дачу в Швейцарии – за 100 миллионов, то хороший дом в Подмосковье стоит примерно 800 миллионов.
У звездных супругов нет такой крупной суммы сразу, а брать кредит они не хотят, ведь тогда ежемесячно им придется выплачивать огромные деньги – около пяти миллионов.
"Ну это же для сумасшедших!" – заявил ошарашенный продюсер.
Тем не менее, пара нашла выход: супруги решились продать свою столичную квартиру. Вырученной суммы хватит, чтобы добавить на дом да еще и сделать в нем хороший ремонт – об этом сообщил 5-tv.ru.
Артистке не жаль роскошную квартиру ради комфорта любимого мужа, ведь он до сих пор не до конца оправился от перенесенного ковида и ему нужен свежий воздух. К тому же, в большом доме будет комфортнее и внучке певицы Валерии, которая теперь много времени проводит у своей знаменитой бабушки.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как певица Валерия опозорилась на всю страну.
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