"Это же для сумасшедших!": Валерия решилась на многомиллионную покупку

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин находятся в активном поиске достойного жилья.

В период самоизоляции звездные супруги всерьез задумались о том, чтобы перебраться жить загород. Иосиф Пригожин мечтал о чистом воздухе, просторе и комфорте, а певица Валерия задумалась о том, чтобы заняться садоводством.

Не откладывая дела в дальний ящик, пара принялась искать свой идеальный дом, однако найти его оказалось не так-то просто. В поисках просторного и статусного особняка по адекватной цене продюсер с певицей объездили все Подмосковье.

Супруги были неприятно удивлены расценками местных риэлторов. Если элитную квартиру в Дубае пара приобрела за 60 миллионов рублей, а дачу в Швейцарии – за 100 миллионов, то хороший дом в Подмосковье стоит примерно 800 миллионов.

У звездных супругов нет такой крупной суммы сразу, а брать кредит они не хотят, ведь тогда ежемесячно им придется выплачивать огромные деньги – около пяти миллионов.

"Ну это же для сумасшедших!" – заявил ошарашенный продюсер.

Тем не менее, пара нашла выход: супруги решились продать свою столичную квартиру. Вырученной суммы хватит, чтобы добавить на дом да еще и сделать в нем хороший ремонт – об этом сообщил 5-tv.ru.

Артистке не жаль роскошную квартиру ради комфорта любимого мужа, ведь он до сих пор не до конца оправился от перенесенного ковида и ему нужен свежий воздух. К тому же, в большом доме будет комфортнее и внучке певицы Валерии, которая теперь много времени проводит у своей знаменитой бабушки.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как певица Валерия опозорилась на всю страну.