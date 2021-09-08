"Я осиротела": убитая горем Успенская заявила о страшной потере

Седьмого сентября ушел из жизни выдающийся деятель культуры Борис Краснов. Смерть известного сценографа стала настоящим ударом для его близких, коллег и поклонников.



Накануне многие звезды отечественного шоу-бизнеса поделились своими воспоминаниями и оставили теплые слова о знаменитости. Они отметили, что Краснов был тем человеком, которого обожали все представители нашей эстрады. Детали произошедшего пока уточняются. Сообщалось лишь то, что деятель культуры скончался в больнице. Незадолго до страшного события его госпитализировали. Сценографу диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.

В январе следующего года Борису Краснову исполнился бы 61 год. Все близкие люди знали, что в последнее время его здоровье сильно пошатнулось. Он перенес несколько инсультов, а также некоторое время пребывал в коме. Серьезным ударом по состоянию знаменитости стала коронавирусная инфекция.

Близкая приятельница художника, Любовь Успенская, до последнего держала все эмоции в себе. Теперь она призналась, что испытала слишком сильную боль, когда услышала ужасающую новость. Исполнительница рассказала, что общалась со сценографом даже тогда, когда он уже был сильно болен. Он не переставал помогать ей и оказывать поддержку тогда, когда это было необходимо.

"Я осиротела", – написала Любовь Залмановна в своем личном блоге. Она отметила, что с годами все становятся мудрее, но великих людей становится все меньше. "Невосполнимая потеря", – призналась артистка.

