"Зачем так трусы натягивать?": Карнавал спустила штаны после прилюдного унижения Долиной

Возмутившая Ларису Долину тиктокерша сверкнула трусами. Валя Карнавал всполошила народ.

История о столкновении поющей блогерши Вали Карнавал и маститой артистки Ларисы Долиной продолжает развиваться. Россияне до сих пор рассуждают, кто из них лучше, пока эти две звезды устраивают друг другу подлянки.

Недавно Лариса Долина записала клип, в котором заявила, что музыку делают "куклы из пластика", намекая на личность Вали Карнавал. За этим прилюдным унижением последовала необычная выходка блогерши. Девушка сделала фото со спущенными штанами и поделилась снимками в "Инстаграм".

В кадре Валя Карнавал продемонстрировала элементы нижнего белья: укороченный топ, подчеркнувший бюст, и трусы, которые звезда натянула до талии. 19-летняя артистка сделала селфи в зеркале, демонстрируя изгибы фигуры с разных сторон.

Народ в комментариях решил, что девушка похудела и решила спровоцировать своего бывшего избранника Егора Крида. Фанаты высоко оценили фотографии блогерши и подчеркнули, что она следует моде.

Однако многие пользователи Сети набросились на Валю Карнавал с обвинениями и щекотливыми вопросами. "Это мода какая-то в трусах по улице ходить?", "Зачем так трусы натягивать?", "Купила новые трусы, мы поняли", "Такая аудитория огромная, а кроме трусов и показать нечего", — выразились комментаторы.