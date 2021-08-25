"Кукла из пластика": Долина унизила тиктокершу Карнавал

Судя по всему, конфликт Ларисы Долиной и молодой звезды интернета не исчерпан. Певица вновь съязвила над популярной артисткой.

65-летняя знаменитость продемонстрировала клип, в котором приложила тиктокершу. На итоговой вечеринке конкурса "Новая волна" в Сочи Лариса Долина исполнила композицию "Мурашки по коже", записанную с группой "Давинчи".

Некоторые увидели в выступлении вокалистки намек на оскорбление Вали Карнавал. Знаменитость спела о том, что мечтает, чтобы музыку делали музыканты, "а не куклы из пластика". При этом в руках она держала укулеле — подарок блогерши.

Пока Валя Карнавал никак не прокомментировала нападку в свой адрес. Напомним, конфликт между певицами произошел в апреле текущего года на ютуб-шоу Максима Галкина.

Лариса Долина не сдержала эмоций, услышав, как плохо, по ее мнению, поет Валя Карнавал. Звезда резко раскритиковала девушку. Она заявила, что тиктокерша поет, не попадая ни в одну ноту. Валя же стала доказывать звезде отечественного джаза, что музыкантам не нужно специально учиться. Артистка хотела уйти из студии, потому что диалог с юной особой показался ей неприятным.

Певицу поддержали многие коллеги. Они также считают, что Вале Карнавал очень далеко до настоящей артистки.