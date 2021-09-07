"Интересный перевертыш": Епифанцев проявил неожиданные пристрастия

Режиссер Станислав Либин работал с именинником в сериале "Акушерка. Счастье на заказ" и подметил интересные особенности известного актера. По случаю дня рождения Владимира Епифанцева режиссер решил поделиться своими наблюдениями.
По мнению Либина, в имениннике удивительным образом сочетаются очень разные качества. Епифанцев – профессионал высокого уровня, с которым всегда приятно работать. При этом во время съемочного процесса всегда создается впечатление как будто артист находится где-то в другом месте. Между сценами Владимиру удается снимать какие-то собственные клипы, но как только камера обращается к нему, он моментально включается в процесс.
"Вот такой интересный перевертыш," – резюмировал Либин.
Удивила режиссера и другая занятная особенность именинника. Епифанцев обладает очень брутальной внешностью, но при этом в лирических сценах у артиста вдруг появляется много ярких эмоциональных ноток. Это неожиданное пристрастие к лирике дает актеру возможность играть романтиков.
Пользуясь случаем, в комментарии РИА ФАН режиссер пожелал коллеге много по-настоящему вдохновляющих ролей, которые позволят не просто зарабатывать на жизнь, но и принесут истинную радость творческому человеку.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Владимир Епифанцев вывел на чистую воду экстрасенсов.
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