"Меня просто убили": Милявская взвыла от большой потери

Новость о смерти Бориса Краснова стала для Лолиты Милявской большим потрясением.

7 сентября ушел из жизни выдающийся деятель культуры Борис Краснов. Талантливый художник-сценограф при жизни работал и дружил со многими звездами российского шоу-бизнеса. Не была исключением и Лолита Милявская.

Артистка знала Краснова как очень жизнелюбивого человека, вечного двигателя с множеством идей и планов. Она даже не могла представить, что такой человек вообще когда-то может уйти из жизни.

"Вы меня сейчас просто убили сообщением, что его не стало," – буквально взвыла Лолита.



Дружба Милявской и Краснова началась много лет назад, еще в Киеве, когда Лолита выступала вместе с Александром Цекало. Все лучшие шоу коллектива "Кабаре-дуэт "Академия" были сделаны Красновым. В комментарии URA.RU певица призналась, что лучшего сценографа в своей жизни она не встречала.

Проблемы со здоровьем у Бориса Краснова начались довольно давно. В 2001 году художника сразил инсульт, после которого он оказался парализован. Сценографу пришлось заново учиться ходить. Однако по воспоминаниям Лолиты, даже после инсульта Борис громче всех рассказывал анекдоты и очень любил жизнь.

Несколько месяцев назад сценограф переболел коронавирусной инфекцией, последствия которой оказались для художника трагическими. Борис Краснов снова перенес инсульт и уже не мог обслуживать себя самостоятельно. Прошлой ночью знаменитого деятеля культуры не стало.

Ранее о смерти этого выдающего человека высказался коллега Лолиты Милявской – Игорь Николаев.