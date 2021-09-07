Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"

Живописец объяснил, почему танцовщица способна добиться успеха на "Евровидении". "Королева шпагата" постоянно привлекает к себе внимание эпатажными выходками.
В шоу "Пусть говорят" Первого канала звезды предположили, что балерина смогла бы стать одной из самых многообещающих участниц песенного фестиваля. В частности, Никас Сафронов считает, что Анастасия Волочкова достойна представлять нашу страну на "Евровидении".
По мнению портретиста, главное – правильно подготовить балерину. Тогда она, полагает Сафронов, может выступить не хуже Мадонны. Ведь Анастасия Волочкова – блестящая танцовщица, поэтому ее номер будет ярким и запоминающимся. Художник отметил, что у звездной блондинки большой опыт, отличная грация и пластика.
Сафронов считает, что если дать знаменитости хорошего композитора и учителя по вокалу, она будет лучше многих исполнителей. Поддержал художника в его мнении и продюсер Иосиф Пригожин. Он полагает, что балерине надо объединить сиды с Ольгой Бузовой — тогда эпатажному дуэту не будет равных на сцене "Евровидения".
Напомним, ранее Анастасия Волочкова стала фигуранткой громкого скандала. Балерину сняли возле дома соседи в тот момент, когда она решила справить нужду. Снимок слили в Сеть. Теперь звезда намерена разобраться с обидчиками через суд.
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