Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"

Художник Никас Сафронов уверен, что Анастасия Волочкова достойно выступила бы на международном музыкальном конкурсе.



Живописец объяснил, почему танцовщица способна добиться успеха на "Евровидении". "Королева шпагата" постоянно привлекает к себе внимание эпатажными выходками.

В шоу "Пусть говорят" Первого канала звезды предположили, что балерина смогла бы стать одной из самых многообещающих участниц песенного фестиваля. В частности, Никас Сафронов считает, что Анастасия Волочкова достойна представлять нашу страну на "Евровидении".

По мнению портретиста, главное – правильно подготовить балерину. Тогда она, полагает Сафронов, может выступить не хуже Мадонны. Ведь Анастасия Волочкова – блестящая танцовщица, поэтому ее номер будет ярким и запоминающимся. Художник отметил, что у звездной блондинки большой опыт, отличная грация и пластика.

Сафронов считает, что если дать знаменитости хорошего композитора и учителя по вокалу, она будет лучше многих исполнителей. Поддержал художника в его мнении и продюсер Иосиф Пригожин. Он полагает, что балерине надо объединить сиды с Ольгой Бузовой — тогда эпатажному дуэту не будет равных на сцене "Евровидения".

Напомним, ранее Анастасия Волочкова стала фигуранткой громкого скандала. Балерину сняли возле дома соседи в тот момент, когда она решила справить нужду. Снимок слили в Сеть. Теперь звезда намерена разобраться с обидчиками через суд.