"Внезапно": Вскрылась правда об умершем после ковида Краснове

Артистка Наталья Швец поделилась фактами о близком товарище Аллы Пугачевой. Борис Краснов ушел из жизни невовремя.

7 сентября не стало выдающегося деятеля культуры Бориса Краснова. Кончина известного сценографа и друга Аллы Пугачевой стала ударом для тех, кто хорошо его знал. Знаменитая актриса Наталья Швец рассказала 5-tv.ru, как много значил мужчина для коллег. По словам женщины, Борис Краснов умер слишком рано и был достоин лучшей участи. Правда об усопшем стала и утешением, и горьким постулатом о беспощадности смерти.

"Очень жалко. Самое больное, наверное, что мы сейчас живем в такое время, когда совершенно незаслуженно и внезапно уходят люди, которые могли бы еще жить, радовать своим характером, достоинствами и человеческими качествами", — отметила убитая горем Наталья Швец.

Артистка подчеркнула что Борис Краснов был человеком широкой души, а не только профессионалом своего дела. Звезда раскрыла подлинные черты сценографа — внимательность, вежливость, небезразличие к окружающим. Женщина дала понять, что постановщик был поддержкой и опорой для многих людей.

Известно, что Борис Краснов скончался в больнице, куда поступил с острым нарушением мозгового кровообращения. В последние годы жизни мужчина испытывал серьезные проблемы со здоровьем — несколько раз переносил инсульт, лежал в коме, был парализован. Состояние сценографа сильно ухудшилось в результате столкновения с ковидом, который сразил его весной 2021 года.

