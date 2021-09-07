Господи, упокой его душу: обнародовано жуткое фото добитого инсультом Краснова

Режиссеру и сценографу Борису Краснову было всего 60 лет. Столько планов, задумок, столько огромного желания жить и творить... Но у судьбы были иные планы.

Он ставил "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, шоу для Людмилы Гурченко, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, оформлял театры по всей страны. А десять лет назад случилась беда.

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В 2011-м Краснова сразил тяжелый инсульт – художник даже лежал в коме из-за отека мозга. Потом в Швейцарии ему сделали сложнейшую операцию. Но вскоре к правостороннему инсульту и обширной гематоме, обнаруженной у больного, добавилось воспаление легких. "У меня ничего не шевелилось, даже ступни ног, – вспоминал в одном из интервью Краснов. – Когда начал двигать ногой, плечами – это была первая победа. Потом научился сам вставать с кровати и пересаживаться в инвалидное кресло. Боли были жутчайшие, будто тебя всего перемалывает надвое".

И лишь спустя четыре года сценограф приехал Россию. Он заново учился ходить и испытывал большие проблемы с речью. Возили его в инвалидном кресле... В последний раз на публике он появлялся в августа 2017 года – Краснова привозили в Московский Дом кино на прощание с народной артисткой РФ Верой Глаголевой.

А с весны 2021 года Краснов находился в частном хосписе. Дело все в том, что Краснов переболел коронавирусом, последствия которого оказались для него ужасными – сценограф снова перенес инсульт, в результате которого было поражено 85% мозга. У Бориса не работала правая сторона тела, он оказался прикован к постели и уже не мог самостоятельно себя обслуживать.

В ночь на 7 сентября его не стало. "К сожалению, сегодня в 1:17 ночи Борис Краснов скончался. Мои соболезнования родным и близким", – сообщил журналистам юрист Александр Добровинский.