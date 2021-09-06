"Постоянно бил по голове": Мамаева обвинила бывшего мужа в издевательствах

Алана Мамаева рассказала, как тяжело пришлось ее сыну от первого брака, когда она вышла замуж за Павла Мамаева.

До брака со скандально известным футболистом Алана успела побывать замужем за кикбоксером Александром Липовым. В первом браке у бывшей модели родился сын Алекс, который после развода остался жить с матерью и, казалось, был принят новым избранником как родной. Однако теперь Алана Мамаева призналась, что все было не совсем так.

Отвечая на вопросы подписчиков в Сторис своего инстаграм-аккаунта, Алана все больше приоткрывает завесу своих отношений с Павлом. Сегодня фолловеры спросили экс-супругу футболиста, поднимал ли он когда-нибудь на нее руку. Алана честно призналась, что спортсмен никогда этого не делал, однако ее сыну Алексу в этом плане повезло куда меньше.

"Алекса постоянно бил по голове (подзатыльники)," – написала Мамаева.

По словам женщины, Павел делал это в ее отсутствие, и у мальчика даже появилась привычка закрывать голову руками, как будто его кто-то бьет. Алана лишь впоследствии поняла, с чем это связано – сын рассказал об этих издевательствах уже после расставания пары.

Теперь футболист заблокировал бывшую жену во всех мессенджерах, поэтому она не может даже обратиться к нему напрямую. В надежде, что Павел хотя бы увидит ее Сторис, Алана потребовала прислать их общей дочери зимнюю одежду. Когда же подписчики спросили, почему женщина не купит все необходимое сама, та ответила, что непонятно для чего тогда вообще нужен отец.

Брюнетку уже не раз упрекали в том, что она сидит на шее у бывшего мужа. Ранее "Дни.ру" писали о том, как Алана Мамаева оправдалась за безделье.