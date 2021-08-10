Требует алименты: Алана кричит о попытке Мамаева отнять у нее ребенка

Даже после развода Алана Мамаева и ее бывший муж Павел продолжают конфликтовать.

Алана и Павел поженились восемь лет назад. В браке у супругов родилась дочь Алиса. Весной этого года жена футболиста узнала об измене своего избранника и решила расторгнуть брак. В апреле супруги развелись и, казалось бы, что на этом все вопросы между ними должны были бы уладиться, однако не тут-то было. Теперь камнем преткновения между Аланой Мамаевой и ее бывшим мужем, очевидно, стала общая наследница.

Сегодня экс-избранница полузащитника "Ростова" с возмущением рассказала своим подписчикам в "Инстаграм" о том, что Мамаев хочет отобрать у нее дочь и взыскать с бывшей жены алименты. По словам Аланы, футболист уже подал два иска в суды Ростова и Московской области, использовав "подложные основания". Мужчина хочет не только отобрать ребенка и получить деньги, но и добиться раздела имущества. При этом Мамаева утверждает, что у них с бывшим супругом не было общего имущества в Ростове, как тот уверяет. Павел ввел суд в заблуждение, заявив, что дочь проживает с ним в Ростове. Алана же утверждает, что девочка постоянно живет с ней в Москве. Такой подлости от экс-возлюбленного Алана никак не ожидала.

Ранее Алана Мамаева поделилась со своими подписчиками еще одной болью: любовницей Павла стала ее близкая подруга.