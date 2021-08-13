"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье

Алану Мамаеву часто упрекают в том, что она не хочет работать и все еще сидит на шее бывшего.

Весной этого года Павел Мамаев и его экс-избранница Алана оформили развод, но разбирательства между бывшими супругами до сих пор продолжаются. О своих мыслях по поводу происходящего Алана Мамаева рассказала в шоу "Исповедь", вышедшем на видеосервисе "Premier".

После того, как женщина пожаловалась на слишком маленькие алименты от футболиста, на нее обрушилась целая волна критики. Алану обвинили в том, что она бездельничает и не может обеспечить себя и детей самостоятельно. В "Исповеди" Мамаева объяснила, что это не так. Ей всегда хотелось чем-то заниматься и не сидеть сложа руки. Бывшая возлюбленная спортсмена даже создала свой проект, в котором она помогает людям изменить внешность и решить свои проблемы, однако это не приносит знаменитости большого дохода.

"Здесь заработать деньги очень сложно," – оправдалась Алана.

Тем не менее, женщина не отчаивается. Чтобы хоть что-то заработать, она даже начала брать рекламу. Кроме того, Мамаева собирается побороться за имущество, которое хочет отобрать ее бывший: квартиру и машины. Более того, Алана намерена найти те деньги, которые футболист прятал от нее в течение восьми лет брака, и получить свою законную долю.

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что бывший муж Аланы Мамаевой подал иски с целью поделить имущество и отобрать у нее их общую дочь Алису.