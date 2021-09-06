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Шоу-бизнес
"Во все дыры и щели": Голую Волочкову разделали под орех

"Во все дыры и щели": Голую Волочкову разделали под орех

Звездная блондинка потрясла народ откровениями. Анастасия Волочкова расхлебывает последствия скандала.
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Светская львица Анастасия Волочкова продолжает оправдываться за сенсационный снимок, на котором она справляет нужду под елкой на своем участке. Артистка по-прежнему не видит в этой фотографии ничего постыдного и полагает, что именно ее пятая точка в кадре привлекла внимание общественности. Об этом артистка написала в своем инстаграм-аккаунте, смешав с грязью председательницу поселка, которая встала ей поперек горла. Чтобы усилить интерес подписчиков к проблеме, Анастасия Волочкова разместила фото, где предстала полностью обнаженной.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Далеко не все пользователи "Инстаграм" оценили откровенный сюрприз балерины. Поклонники похвалили звезду за красивую фигуру, но злопыхатели мощно раскритиковали блондинку. В комментариях к провокационной публикации народ отметил, что Анастасия Волочкова пустилась во все тяжкие ради поддержания популярности.

"Сама навязывает во все дыры и щели себя, свою попу и не только это, а тужится, что ее везде караулят. От тебя и выкрутасов уже устали, Настя, успокойся уже", "Какой кошмар... Позорище балетное Вы, Настя", "Совсем крыша поехала", "Да никого не интересует ваше тело, кроме любителей присунуть!" — написали всполошенные комментаторы. Что бы ни говорили за спиной, Анастасия Волочкова не обращает внимания на ненавистников и продолжает гнуть свою линию.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 14:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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