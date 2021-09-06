"Во все дыры и щели": Голую Волочкову разделали под орех

Звездная блондинка потрясла народ откровениями. Анастасия Волочкова расхлебывает последствия скандала.

Светская львица Анастасия Волочкова продолжает оправдываться за сенсационный снимок, на котором она справляет нужду под елкой на своем участке. Артистка по-прежнему не видит в этой фотографии ничего постыдного и полагает, что именно ее пятая точка в кадре привлекла внимание общественности. Об этом артистка написала в своем инстаграм-аккаунте, смешав с грязью председательницу поселка, которая встала ей поперек горла. Чтобы усилить интерес подписчиков к проблеме, Анастасия Волочкова разместила фото, где предстала полностью обнаженной.

Далеко не все пользователи "Инстаграм" оценили откровенный сюрприз балерины. Поклонники похвалили звезду за красивую фигуру, но злопыхатели мощно раскритиковали блондинку. В комментариях к провокационной публикации народ отметил, что Анастасия Волочкова пустилась во все тяжкие ради поддержания популярности.

"Сама навязывает во все дыры и щели себя, свою попу и не только это, а тужится, что ее везде караулят. От тебя и выкрутасов уже устали, Настя, успокойся уже", "Какой кошмар... Позорище балетное Вы, Настя", "Совсем крыша поехала", "Да никого не интересует ваше тело, кроме любителей присунуть!" — написали всполошенные комментаторы. Что бы ни говорили за спиной, Анастасия Волочкова не обращает внимания на ненавистников и продолжает гнуть свою линию.