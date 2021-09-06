"Может и по**ать!": Кравец защитила оплеванную после испражнения под елочкой Волочкову

Человек у себя на участке сходил по нужде. Казалось бы, о чем тут говорит – естественный физиологический процесс. Но если если под елочкой помочилась народная артистка Карачаево-Черкесии и народная артистка Северной Осетии-Алании Анастасия Волочкова, то это становится событием общероссийского масштаба.

Несколько выпусков программы "Пусть говорят", прайм-тайм на Первом канале, первые строчки новостей – вот чем окончилось справление балериной естественных потребностей. Это событие затмило, кажется, повестку Восточного экономического форума и грядущие выборы в Государственную Думу.

"Этой планете я поставила бы ноль", – говорила героиня Рената Литвиновой в фильме Киры Муратовой "Три истории", – вздыхает актриса и певица Алена Кравец. – Я согласна с этой оценкой. И считаю, что общество больно, если его интересуют подобные темы".

"В том, что сделала Настя, я не вижу ничего постыдного или глупого – она может даже, простите, по**ать у себя на участке, это вообще никого не должно волновать, – возмущается Кравец. – Стыдно должно быть не Волочковой, а тем, кто муссирует все это, раздувает. Это безумные люди. А Настя – гениальный человек, она даже из похода по нужде смогла сделать шоу и грандиозный инфоповод. К счастью, у нее огромная самоирония и она выше всех клеветников, что поливают ее без конца ядом. Хотя люди, которые Волочкову осуждают, сами в себе не замечают недостатков – бревна в глазу, как в известной русской пословице".

"И да, я тоже писаю под елочкой, если кому-то интересно – пришлю фото, – смеется Кравец. – А то меня на Рублевке стоит трехметровый забор, любопытным ничего не видно, а я там и голая хожу иногда!"