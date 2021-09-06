Тяжелобольную Макееву затравили после скандальных кадров в постели: Какой-то цирк!

В начале года артистка представила публике своего нового избранника. Вся история казалась бы просто сказкой, если бы ради звезды Роман Мальков не оставил свою жену с четырьмя детьми в другой стране.

В какой-то момент между женщинами разгорелась настоящая война. В нее оказалась втянута вся страна, так как отношения они выясняют не только в личных блогах в "Инстаграме", но и на телевидении. Бывшая супруга Романа, Светлана Малькова, после развода стала популярной в Сети личностью. В своем профиле в "Инстаграме" она активно общается с женщинами, поддерживающими ее, а также дает множество советов и ведет прямые эфиры.

На днях стало известно о госпитализации Анастасии Макеевой. Роман Мальков призвал поклонников молиться за жену и рассказал, что ситуация якобы достаточно серьезная. По его словам, звезду довели некоторые представители СМИ, которые якобы развязали травлю знаменитости.

Теперь актриса опубликовала ироничное видео. На кадрах она лежит в кровати в одной из столичных больниц. Знаменитость продемонстрировала, что ей пришлось поставить капельницу. Ролик снят в черно-белых тонах и сопровождается песней "Стервятники" из мюзикла "Граф Монте-Кристо". В комментариях она пожелала всем здоровья, а также иронично обратилась к Андрею Малахову. "Спи спокойно", – написала она. Напомним, подобное высказывание связано с тем фактом, что сегодня бывшая жена Романа Малькова появится в программе журналиста.

Видео вызвало бурную реакцию публики. Однако большинство пользователей не оценили шаг артистки. "Что за детский сад? Не хотела бы, чтобы все говорили о ней, не постила бы подобное", "Какой-то цирк!", "А вы все на публику", "Малахов то тут причем, сама пошла на шоу", "Вы сами виноваты, сначала ходили на передачи! Бумеранг", "Сама дров наломала, теперь пытается винить кого-то", "Как надоели", "И на сцене игра, и в жизни", – возмутились подписчики.

