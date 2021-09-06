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Шоу-бизнес
"Докатилась": Скандалистку Долину скрутили мошенники

"Докатилась": Скандалистку Долину скрутили мошенники

Народная артистка России связалась с жуликами. Лариса Долина вляпалась в проблемы.
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В личном блоге актрисы Екатерины Стриженовой появилась неожиданная публикация. Звезда разместила видеообращение Ларисы Долиной, которая заявила о сложной жизненной ситуации. Выяснилось, что вокалистка пострадала из-за злоумышленников — у нее украли инстаграм-аккаунт с уникальным контентом. Мошенники буквально скрутили артистку, потому как она потеряла доступ к своей странице и оказалась бессильна перед действиями жуликов. Сейчас при поддержке специалистов Лариса Долина уже заблокировала украденный профиль и пытается вновь получить его в свое распоряжение.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Россияне решили обсудить беду певицы, хотя жалости к ней не испытали. Некоторые отметили, что насолить блондинке могли поклонники блогерши Вали Карнавал, которую Лариса Долина открыто невзлюбила. Пользователи Сети отметили, что артистка не располагает к себе из-за скандального характера. "Кому нужна эта старушка с ее "секретами"? Уж не знает, что делать, чтобы внимание к себе привлечь", "Не люблю Долину — грубая, высокомерная", "Старая злая бабка", "Докатилась и она", — выразились комментаторы.

Напомним, Лариса Долина вызвала волну негатива в Сети из-за ретуширования снимков. Народ в один голос заявил, что эстрадная дива пытается скрыть недостатки внешности, которые всем давно известны. Артистку призвали оставить попытки выглядеть на фото лучше, чем в реальной жизни.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 13:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

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