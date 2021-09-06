"Не моя инициатива": вспылили сенсационные детали разрыва Ивлеевой и Элджея

Недавно стало известно, что отношения Насти Ивлеевой и рэпера Элджея завершились. Пара дала большое интервью известному изданию, но говорить о причинах отказалась.

Теперь ведущая стала гостьей программы Ксении Собчак. Она подчеркнула, что не собирается делиться деталями конфликта с возлюбленным, так как их расставание должно остаться "красивым". Журналистка отметила, что развод было инициативой именно жены и поинтересовалась, что все-таки произошло.

"Не моя инициатива", – заявила Настя Ивлеева. Она рассказала, что первая заметила лишь то, что в отношениях начала появляться проблема. Тогда она рассказала об этом мужу, и они вместе принялись разбираться в происходящем. Позднее они якобы приняли обоюдное решение.

Ксения Собчак отметила: разговор настолько тяжело дается собеседнице, что создается впечатление, будто ее спрашивают о главных политических деятелях нашей страны. Дива призналась, что говорить о политике ей было бы проще, так как личная жизнь – это то, что должно оставаться за кадром.

На этом журналистка не остановилась и спросила у знаменитости, подали ли они с супругом официальное заявление о расторжении брака. "Следующий вопрос", – строго ответила Настя Ивлеева. Реакция ведущей удивила публику. Многие были убеждены, что пара сделала громкое заявление в журнале после официального расторжения брака, но, видимо, все не так просто.

