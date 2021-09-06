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Шоу-бизнес
"Не моя инициатива": вспылили сенсационные детали разрыва Ивлеевой и Элджея

"Не моя инициатива": вспылили сенсационные детали разрыва Ивлеевой и Элджея

Недавно стало известно, что отношения Насти Ивлеевой и рэпера Элджея завершились. Пара дала большое интервью известному изданию, но говорить о причинах отказалась.
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Теперь ведущая стала гостьей программы Ксении Собчак. Она подчеркнула, что не собирается делиться деталями конфликта с возлюбленным, так как их расставание должно остаться "красивым". Журналистка отметила, что развод было инициативой именно жены и поинтересовалась, что все-таки произошло.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Не моя инициатива", – заявила Настя Ивлеева. Она рассказала, что первая заметила лишь то, что в отношениях начала появляться проблема. Тогда она рассказала об этом мужу, и они вместе принялись разбираться в происходящем. Позднее они якобы приняли обоюдное решение.

Ксения Собчак отметила: разговор настолько тяжело дается собеседнице, что создается впечатление, будто ее спрашивают о главных политических деятелях нашей страны. Дива призналась, что говорить о политике ей было бы проще, так как личная жизнь – это то, что должно оставаться за кадром.

На этом журналистка не остановилась и спросила у знаменитости, подали ли они с супругом официальное заявление о расторжении брака. "Следующий вопрос", – строго ответила Настя Ивлеева. Реакция ведущей удивила публику. Многие были убеждены, что пара сделала громкое заявление в журнале после официального расторжения брака, но, видимо, все не так просто.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 11:49 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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