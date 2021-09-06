Ивлеева откровенно о финансовых трудностях после развода с Элджеем: Неудачник!

Настя Ивлеева долгое время не давала интервью. Поклонники подозревали, что в ее жизни грядут большие перемены.

Тогда блогер до последнего отмалчивалась, но затем подчеркнула, что ей нужно время. Самые внимательные пользователи уже тогда поняли, что роман с Элджеем завершился. Не так давно стало известно о разводе возлюбленных. Ранее исполнитель выпустил песню, в которой попрощался со своей избранницей.

Несмотря на то, что отношения официально завершились, Настя Ивлеева крайне аккуратно старается высказываться об экс-супруге. Она согласилась дать первое большое интервью после разрыва Ксении Собчак. Журналистка выпустила два ролика, посвященных Ивлеевой. В первой части программы они "поменялись жизнями" на сутки. Во второй же состоялся откровенный диалог.

Ксения Собчак поинтересовалась у знаменитости, не смущал ли ее тот факт, что состояние Элджея было и остается гораздо более скромным, чем ее собственное. Настя Ивлеева заявила, что для нее это не имеет никакого значения. Однако у журналистки были и аргументы, подтверждающие слова. Она обнародовала выписку со счета компании исполнителя, задолженность которой составила около 750 тысяч рублей за год.

Журналистка тут же напомнила Ивлеевой, что ее день рождения стоил около 16 миллионов, а у супруга висел долг на такую сумму. По словам бывшей ведущей программы "Орел и решка", что происходит у певца сейчас она не знает, так как не живет с ним вместе. Однако, когда они еще состояли в отношениях, он "чувствовал себя прекрасно". Ксения Собчак попыталась развить тему и назвала Элджея "неудачником". Бывшая супруга рэпера потребовала извинений и не стала соглашаться с ней.

