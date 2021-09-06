По стопам Киркорова и Лазарева: Фомин о рождении ребенка от суррогатной мамы

Юлия Корелина – владелица самого известного в столице агентства развлечений JK Agency. Ему уже много лет доверяют свои праздники даже суперзвезды. Поэтому поздравить Юлию с днем рождения собрался весь бомонд – диджей Катя Гусева, ведущая Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Анна Семенович и Митя Фомин. Последний поделился с "Дни.ру" неожиданными откровениями.

Мите Фомину идет 48-й год, но он никогда не был женат. Детей у него тоже пока нет. Хотя певцу очень хочется стать папой. "Такая мысль у меня есть давно, но ведь этим нужно заниматься, нужно найти время! – вздыхает Фомин. – Это очень сложно осуществить, потому что хочется, чтобы желание завести ребенка было взаимным".

Может быть, стоит воспользоваться услугами суррогатной мамы, как поступили многие коллеги по сцене – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев? Платишь деньги и получаешь ребенка. Митя категорически против такой перспективы. "У ребенка должна быть мама! – убежден он. – Я выступаю за то, чтобы семья была полной". Но обещает в ближайшее время серьезно заняться вопросом отцовства и найти ту единствпенную, которая обеспечит семье полноту.

Что касается самого Мити Фомина, то у него есть сестра Светлана, которая сегодня живет в Италии. Она окончила Новосибирскую, а затем и Миланскую консерваторию, а сейчас работает в ансамбле старинной музыки.