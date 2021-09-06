По стопам Киркорова и Лазарева: Фомин о рождении ребенка от суррогатной мамы

Мите Фомину идет 48-й год, но он никогда не был женат. Детей у него тоже пока нет. Хотя певцу очень хочется стать папой. "Такая мысль у меня есть давно, но ведь этим нужно заниматься, нужно найти время! – вздыхает Фомин. – Это очень сложно осуществить, потому что хочется, чтобы желание завести ребенка было взаимным".
Может быть, стоит воспользоваться услугами суррогатной мамы, как поступили многие коллеги по сцене – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев? Платишь деньги и получаешь ребенка. Митя категорически против такой перспективы. "У ребенка должна быть мама! – убежден он. – Я выступаю за то, чтобы семья была полной". Но обещает в ближайшее время серьезно заняться вопросом отцовства и найти ту единствпенную, которая обеспечит семье полноту.
Что касается самого Мити Фомина, то у него есть сестра Светлана, которая сегодня живет в Италии. Она окончила Новосибирскую, а затем и Миланскую консерваторию, а сейчас работает в ансамбле старинной музыки.
Популярные темы форума
Неудачник
Насекомые в квартире
Нужна ли такая жена?
Что делать если жена ушла к другому?
Воровство
Машина или развод
Деньги и на что мы их тратим?
Хочу увеличить грудь
Ломбард
африканцы на этаже