Психдиспансер и слезы: дочь Успенской взялась за старое

Отношения Татьяны Плаксиной со звездной матерью наладились лишь недавно. Ранее в СМИ постоянно появлялась информация о новых конфликтах в семье.

Однако теперь дочь Любови Успенской достаточно много времени проводит с родительницей, а певица говорит в каждом интервью много теплых слов о ней. В личных блогах матери и наследницы часто появляются трогательные совместные снимки. На днях произошла неоднозначная ситуация, которая заставила пользователей усомниться в том, что в семье и правда все стабильно.

Известно, что ранее Татьяна Плаксина переживала много тяжелых периодов. У девушки наблюдались некоторые проблемы с ментальным здоровьем, приходилось обращаться к специалистам. Сообщается, что якобы звездную наследницу снова пришлось отправить на лечение. Информация появилась на этих выходных. Блогеры поделились данными с журналистами телеканала "НТВ".

Молодые люди оказались в апартаментах Любови Успенской, так как снимали совместный проект. Однако они застали звезду в ужасающем состоянии. Она якобы плакала и выглядела крайне замученной. По словам тиктокеров, помощники артистки рассказали им, что Татьяна Плаксина вновь взялась за старое. "Вызывали психдиспансер, плакала все утро", – заявили они. Они отметили, что дочерь звезды в тот момент якобы не было дома. Позднее журналистам удалось найти сотрудницу медучреждения, где якобы проходила лечение Татьяна. Она подтвердила: звездная наследница была там.

Напомним, ранее в личном блоге самой Татьяны стали появляться тревожные сообщения. Она рассказывала, что ее заперли, а телефон отобрали. По словам Успенской, профиль дочери просто взломали недоброжелатели. Она утверждает, что наследница изменилась, занимается йогой и исправляет ошибки прошлого.

