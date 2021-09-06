"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство

Что именно произошло со знаменитостью – пока не совсем понятно. Известно лишь то, что ее забрали из собственного загородного дома. По словам Романа Малькова, артистку якобы довели журналисты, которые уже долгое время якобы провоцируют травлю в адрес его избранницы. Мужчина заявил, что намерен отыскать всех обидчиков и обратиться в суд.
Супруг Анастасии Макеевой сообщил, что звезда все еще находится в больнице, а ситуацию он оценивает как крайне серьезную. Роман указал, что актриса якобы даже пребывала в коме некоторое время, но медицинские работники "чудом ее спасли". Он призвал поклонников срочно начать молиться за здоровье кумира.
Многие оказались серьезно напуганы ситуацией. Оставить комментарии под публикацией они не смогли, так как Роман Мальков отключил эту опцию под постом. Позднее в профиле появилась новая публикация, в которой представители артистки поблагодарили некоторые театры и проекты, которые поддержали ее.
Однако многие крайне сомневаются в том, что Анастасия Макеева могла внезапно впасть в кому, а затем достаточно быстро выйти из нее. Невролог Юрий Андрусов прокомментировал ситуацию. Он убежден, что подобное просто "невозможно". По словам специалиста, артистка могла лишь впасть в истерическое состояния из-за психической нестабильности. При этом, по его мнению, даже потерять сознание на долгое время из-за стресса нельзя. Врач утверждает, что из-за патологии человек может начать имитировать различные состояния, например, перестать реагировать, якобы находясь "в состоянии отключки".
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