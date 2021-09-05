Кушанашвили бросился спасать Ивлееву от Элджея

Недавно стало известно о разводе Ивлеевой и Элджея. Отар Кушанашвили поддержал блондинку.

Пару недель назад Настя Ивлеева и Элджей подтвердили слухи, которые ходили несколько месяцев. Пара развелась после нескольких лет брака. Причиной стало то, что у ребят остыли чувства, и они стали относиться друг к другу не как любовники, а как брат с сестрой.

Если Ивлеева все еще переживает из-за расставания и говорит о том, что все еще любит исполнителя хита "Розовое вино", то тот в свою очередь никак не комментирует ситуацию, а лишь пишет песню с оскорблениями в сторону бывшей возлюбленной.

"Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты — решка. Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл…" – поет музыкант в своем новом треке.

Отар Кушанашвили не смог пройти мимо и заступился за девушку. Он уверен, что такие слова задели ведущую шоу "Орел и решка".

"То, что Элджей орел, нужно еще доказать", – высказался ведущий.

Напомним, что пара начала встречаться в 2017 году, а через какое-то время тайно поженилась. Казалось, что ребята находятся в полной идиллии. Они старались находить время друг на друга в загруженных графиках, чтобы подольше побыть вместе.

После развода Настя Ивлеева заявила, что Элджей занимает особое место в его сердце, и ничего плохого она про него сказать не может.