"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой

Артистка Анастасия Макеева госпитализирована. По словам мужа знаменитости, Романа Малькова, ситуация крайне серьезная.
Накануне Макееву забрала скорая. Артистке стало плохо в собственном загородном доме. Что именно произошло с Анастасией, ее супруг не уточнил.
Роман, воспользовавшись инстаграм-аккаунтом жены, опубликовал тревожный ролик. Мужчина запечатлел приезд медицинской машины, а также саму Макееву, лежащую на диване. В кадре рядом с измученной актрисой находится доктор.
В подписи к публикации Роман Мальков назвал виновных в болезненном состоянии своей супруги. Мужчина считает, что его избранница слегла из-за травли, которую провоцируют журналисты, например, Андрей Малахов, и некоторые СМИ, среди которых "Дни.ру". Супруг Анастасии Макеевой обещал засудить ее обидчиков за клевету.
Сейчас, по словам Малькова, его жена в больнице. Ей ставят капельницы. "Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! ОСТАНОВИТЕСЬ!" – написал Роман. Мужчина попросил поклонников молиться за выздоровление Анастасии.
Роман Мальков подчеркнул, что Анастасия Макеева не имеет отношения к его проблемам с бывшей женой. Он сам решает все вопросы и делает это в правовом поле. Супруг артистки подчеркнул, что информация, обнародованная на съемках шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1", является ложной.
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