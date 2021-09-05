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Шоу-бизнес
"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой

"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой

Актриса Анастасия Макеева оказалась на больничной койке.
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Артистка Анастасия Макеева госпитализирована. По словам мужа знаменитости, Романа Малькова, ситуация крайне серьезная.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Накануне Макееву забрала скорая. Артистке стало плохо в собственном загородном доме. Что именно произошло с Анастасией, ее супруг не уточнил.

Роман, воспользовавшись инстаграм-аккаунтом жены, опубликовал тревожный ролик. Мужчина запечатлел приезд медицинской машины, а также саму Макееву, лежащую на диване. В кадре рядом с измученной актрисой находится доктор.

В подписи к публикации Роман Мальков назвал виновных в болезненном состоянии своей супруги. Мужчина считает, что его избранница слегла из-за травли, которую провоцируют журналисты, например, Андрей Малахов, и некоторые СМИ, среди которых "Дни.ру". Супруг Анастасии Макеевой обещал засудить ее обидчиков за клевету.

Сейчас, по словам Малькова, его жена в больнице. Ей ставят капельницы. "Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! ОСТАНОВИТЕСЬ!" – написал Роман. Мужчина попросил поклонников молиться за выздоровление Анастасии.

Роман Мальков подчеркнул, что Анастасия Макеева не имеет отношения к его проблемам с бывшей женой. Он сам решает все вопросы и делает это в правовом поле. Супруг артистки подчеркнул, что информация, обнародованная на съемках шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1", является ложной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2021, 13:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость848435
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Комедианты.
Гость844605
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Хотелось бы, чтобы Малькова заставили платить алименты, а Патрикеевну поперли со всех театров. Это им за бесконечное вранье. Ну, не может нормальный человек, столько врать. Лживые, подлые, мелкие людишки. Пришла пора, отвечать за все.
..ъ
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если всё так хреново,то за переживаниями за близкого человека, мысли всё запечатлеть ни разу бы не возникло,тут не до фигни,как говорится,потому что эти переживания захватывают всё,а тут фиксируют всё-и заезд машины,и в доме,да и вообще <цензура> всё выкладывать ? вот,что не живется тихо и без свидетелей ? сначала сами наКуевертят,потом плачутся..да ну,их...
Гость .
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Да, съемка явно постановочная -все великие люди умерли и мне что-то нездоровиться
Гость .
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Там она была в своём амплуа развратной особы без каких-либо моральных норм
Гость Алекса
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Эх, Макеева!... С такими данными и такого мелкого полета птица оказалась. Как актриса особо не запомнилась ничем. А вот в передаче "Три аккорда" здорово можно было повеселиться, глядя, как в жюри мужики откровенно пялятся на настины идеальные окорочка, блестят глазками, как котяры, и сглатывают слюнки. То еще шоу было. Красивая женщина, чё уж. И петь может. Но в новом браке затянула какую-то тухлую "песнь"...И все предки рядом с ней оказались мелковаты, как можно позволять эти дебильные разборки с мальковской детворой?!
А теперь еще и на жалость набиваться... всё это ниже плинтуса.
Гость Опять придумывают , все время врут, уже просто тошно от них.
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Опять придумывают , врут и врут без зазрения совести. Заплатите алименты и все долги по алиментам и живите спокойно без всех этих комбинаций со скорой помощью и капельницами
Гость Ксения
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Съёмки непонятной давности, ведь вчера они заселились в гостиницу в Питере,а это явно какая-то постановка, наверное ещё на даче у Макеевой. У них ничего святого нет.Врут все время никто уже и не верит их рассказам.Вчера из гостиницы делали рекламу , каждый из своего Инстаграмма. Завтра передача у Малахова ,поэтому разыгрывается спектакль -очень сильно больная Макеева .Давят на жалость, если бы не врали все время, то могли бы и поверить…
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