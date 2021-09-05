Меган Маркл и принц Гарри умоляют королеву о встрече

Королева Елизавета II до сих пор не знакома с правнучкой, дочерью Меган Маркл и принца Гарри. Родители наконец решились познакомить правнучку с бабушкой.

Принцесса Лилибет родилась 4 июля. С тех пор наследницу до сих пор не представили королеве. Наконец родители решились на этот шаг и просят королеву о встрече. Однако Елизавета II пока не согласилась. Вероятно, Меган и Гарри придется практически умолять родственницу из-за своих поступков по отношению к королевской семье.

Королева, очевидно, хочет познакомиться с правнучкой, но принять решение встретиться с внуком и его супругой для нее пока тяжело. Особенно после всего, через что ей пришлось пройти из-за них.

Напомним, Меган Марк обвинила королевскую семью в расизме и травле. Также ее отношения с отцом Гарри складываются крайне непросто. Пара прекратила всяческие отношения с королевской семьей, а после скандального интервью Опре Уинфри ситуация накалилась до предела. Королева Елизавета II не выдержала нападок и решила подать в суд.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл оказались в долгах. Фонд принца задолжал одной частной организации более 200 тысяч фунтов. Ради того, чтобы рассчитаться с долгами, герцог и герцогиня Сассекские заключили контракты с крупными компаниями, в том числе, с платформой Netflix. Полная сумма будет выплачена в ближайшее время.