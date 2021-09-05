Малиновский показал райскую жизнь с Лазаревым

Алекс Малиновский выложил в свой блог видео с отдыха в Мексике, где был вместе с Сергеем Лазаревым.

Музыканты давно вернулись из поездки, Сергей Лазарев даже успел съездить на "Новую волну". Сегодня Алекс Малиновский решил поделиться с подписчиками красивыми кадрами из мексиканского отпуска. Он уже не раз вспоминал прекрасную поездку, хоть с путешествия прошло уже немало времени.

На видео показан райский уголок, в котором Алекс и Сергей провели отпуск. Подписчики не смогли пройти мимо завораживающих кадров. "Раз 500 посмотрела… хочу туда", "Красота-страшная сила", "очень красиво!", "Боже, рай (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не устают восхищаться комментаторы.

Ранее Сергей Лазарев не смог сдержать слез на проекте "Новые танцы". Музыканта очень тронуло выступление одного из коллективов. Коллеги по съемкам правда не совсем поняли, что именно вызвало такую бурную реакцию. Возможно причиной стал конфликт с Малиновским, с которым ранее у них были очень близкие отношения. Между мужчинами произошел разлад, они перестали общаться и даже отписались друг от друга в социальных сетях. После наплыва эмоций Лазареву еще пришлось сделать непростой выбор между двумя танцевальными командами, что окончательно испортило ему настроение.