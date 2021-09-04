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Шоу-бизнес
Салтыкова смачно приложила вышедшую замуж Азизу: Глупый поступок!

Салтыкова смачно приложила вышедшую замуж Азизу: Глупый поступок!

Бывшая солистка группы "Мираж" Ирина Салтыкова высказалась о замужестве после 50-ти.
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В августе 2021 года 57-летняя певица Азиза впервые вышла замуж. Она вступила в брак с итальянским ресторатором Александро Лортэ. Теперь артистка мечтает о рождении ребенка. Новоиспеченные супруги уже договорились о суррогатном материнстве.

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Ирина Салтыкова удивлена. По мнению бывшей солистки группы "Мираж", выходить замуж после 50-ти – это "глупый поступок". Также 55-летняя певица не разделяет инициативу обзаводиться ребенком в этом возрасте. "Ребенку будет 20, а тебе – 100", – отметила артистка.

Салтыкова считает, что разумно выходить замуж до 45 лет, а после 50-ти наступает совершенно иная жизнь. Мол, появляются другие интересы и ценности. Кстати, за Ириной ухаживают многие мужчины, в том числе те, кто годится ей в сыновья. При этом певица с недоверием относится к представителям сильного пола.

Напомним, в 1995 году Ирина Салтыкова развелась с участником группы "Мануфактура" Виктором Салтыковым после восьми лет брака. В 1987-м артистка родила от него дочь Алису. Девушка пошла по стопам матери – стала певицей, выступает под псевдонимом Alyssa SALT.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что родственников супруга певицы Азизы заподозрили в корыстных целях. В шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" были озвучены шокирующие факты из жизни итальянца Александро Лортэ.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2021, 15:28 Источник: YouTube-канал "Россия 1" ✓ Надежный источник
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