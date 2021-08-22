"Никого не было": Кравец объяснила решение Азизы сделать свадьбу тайной

Который день звезды обсуждают скромную свадьбу 57-летней Азизы с итальянцем Алессандро Лортэ, который младше артистки на 20 лет. Они тихо расписались в подмосковном ЗАГСе, а на застолье после не пригласили никого из артистов. Многие на нее за это обиделись, но актриса и певица Алена Кравец объяснила решение Азизы сделать свадьбу приватной.

"Очень рада за Азизу, хотя меня, как и многих звезд, на свадьбе не было, – рассказала Кравец "Дни.ру". – Хотя в свое время Азиза меня учила вокалу, а сейчас я и подарок купила хороший, и платье сшила. Но на коллегу не обижаюсь, потому что знаю ее мотивы".

"Не стоит забывать, что хотя мы считаем Азизу своей певицей, родилась она в Ташкенте, отец у нее – узбек, а мать – татарка, – говорит Алена. – А у татар есть обычай отмечать свадьбу два раза. Сначала гуляют дома у невесты, а потом у жениха".

"Обычно родители невесты после ЗАГСа накрывают в своем доме праздничный стол для молодых, но мама и отец 57-летней Азиза давно ушли из жизни, – продолжает сведущая Кравец. – Поэтому она отметила торжество в очень узком кругу, скромно".

Но теперь, как говорит Алена, наступает очередь для второй свадьбы, которую уже сыграют на территории жениха. "Вот там будет пир на весь мир, – шепнула по секрету осведомленная Алена. – Столы будут ломиться, а от танцев устанут ноги. Знакомые Азизы рассказали мне, что ее молодой муж планирует грандиозное торжество, куда пригласят кучу звезд. Дизайнер Аника Керимова, надеюсь, снова сошьет ей несколько шикарных платьев, а я могу подарить изысканное украшение!"

Пока же зрителей ждет появление певицы и ее молодого мужа в популярном ток-шоу – по слухам, молодым заплатили за этот эксклюзив очень приличную сумму.