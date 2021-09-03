"Он меня преследует": дочь известного актера избил влюбленный бомж

Наследница Николая Мерзликина пожаловалась на бездомного, которого пожалела в 2020 году. Мужчина отплатил ей черной неблагодарностью.



В шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1" Оксана рассказала, что позволила ему пожить в своем автомобиле. Женщина надеялась, что бездомный приведет себя в порядок и уйдет. Но не тут-то было: теперь бомж преследует Оксану.

Наследница звезды кино не знает, как обезопасить себя от привязавшегося к ней мужчины. Она всерьез забеспокоилась за свою жизнь после того, как тот ее избил. "Он меня преследует", – поделилась Оксана.

Бомж перешел к рукоприкладству после того, как женщина попросила отстать от нее. Мужчина наставил дочери Николая Мерзликина синяков на лице и теле. Оксана призналась, что после избиения у нее неделю болели ребра. Она отметила, что полиция не стала разбираться с ее проблемой даже после того, как она написала заявление.

В свою очередь бездомный рассказал, что у него с наследницей актера был роман. Якобы Оксана связалась с ним, когда он уехал и по приезду приютила в своем автомобиле. Мужчина отметил, что в квартиру дамы сердца заезжать не хочет, поскольку прячется от ее матери.

Влюбленный драчун заявил, что ему нужна только Оксана, а ее жилплощадь его не интересует. Также он добавил, что извинялся перед женщиной за нанесенные побои. Сама же дочь Николая Мерзликина общаться с назойливым поклонником больше не собирается.